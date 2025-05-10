Güzellik Yarışmasında Birincilik Aldı, Kayboldu

KAYBOLAN GÜZELLİK YARIŞMASI BİRİNCİSİ

Antalya’da esnaflık yapan Fazıl Bildik’in bir hafta önce güzellik yarışmasında birinci seçilen Pomeranian cinsi köpeği parkta dolaştığı sırada iki kadın tarafından alındı. Köpeğinin tasması olmadığı için sahipsiz sanılabileceğini belirten Bildik, “Güzellik birincisi seçildi, 1 hafta sonra nazar değdi. Alan kişi getirirse şikayetçi olmayacağım” dedi. Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi’nde bulunan bir parkta yaşandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN KİŞİLERİ TANIDI

Fazıl Bildik’e, arkadaşının yavruyken hediye ettiği dişi Pomeranian, parkta gezerken kimliği belirsiz iki kişi tarafından alındı. Köpeğinin iş yerinde geri gelmediğini fark eden Bildik, çevrede arama yaptı ancak bulamadı. Güvenlik kameralarını inceleyip, iki kişinin köpeği aldığını gören Bildik, durumu polise bildirdi. Şahıslardan henüz şikayetçi olmadığını belirtti. Güvenlik kamera görüntülerinde, iki kadının aynı cinste bir köpeği götürüp ardından petshopa girdiği görünüyordu.

BİLDİK’İN DUYGULARI

Olayı anlatan Bildik, “Köpeğimi arkadaşım 2 aylıkken bana hediye etti. 7 aydır bende duruyordu. Bazı şahıslar tarafından alındı. Kamera görüntülerimiz de var. Tasması yoktu, sadece boynunda bir kolye vardı. Götüren kişinin nereye götürdüğünü bilmiyorum. Petshopa girip köpek için malzeme almışlar. Ablasının köpeği olduğunu ve kendi bakacağını söylemiş. Parkta gördüğü için sahipsiz sanıp almış olabilir. Ben geri getirmesini istiyorum. O benim her şeyim. 7 aydır birlikteyim ama bir parçam gibi olmuştu. Eğer geri getirirse şikayette bulunmayacağım. Polise kayıp başvurusunda bulundum” şeklinde konuştu.

NAZAR DEĞDİĞİNE İNANIYOR

Köpeğinin bir hafta önce güzellik yarışmasında birinci olduğunu da ekleyen Bildik, “Antalya’daki stil güzellik yarışmasında birinci olmuştu köpeğim. Bir hafta önce madalya aldı, sonra da nazar değdi herhalde” diyerek yaşadığı durumu özetledi.