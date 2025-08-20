Güzeltepe Köyü’nde Araç Çarpıştı

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Muş’un Güzeltepe köyü mevkiinde, bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki kamyonet, otomobille çarpıştı.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER GÖREVDİ

Kazada her iki araçta bulunan yaralılar için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından ilgili makamlar tarafından konuda bir soruşturma başlatıldı. Bu tür olayların önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması önemli bir konu.