Haberler

Güzeltepe Köyü’nde Araç Çarpıştı

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Muş’un Güzeltepe köyü mevkiinde, bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki kamyonet, otomobille çarpıştı.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER GÖREVDİ

Kazada her iki araçta bulunan yaralılar için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından ilgili makamlar tarafından konuda bir soruşturma başlatıldı. Bu tür olayların önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması önemli bir konu.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe Ve Benfica Berabere Kaldı

Benfica'nın oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçında 77 dakika boyunca sahada yer aldı ve oyundan çıktığında teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkıştı.
Haberler

Sinop’taki Şehit Aileleri Çanakkale’ye Gidiyor

Sinop'ta düzenlenen 'Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi' kapsamında, şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye seyahat etti. Katılımcılar, kahramanları anma fırsatı bulacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.