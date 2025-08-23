Güzelyurt’ta Köpek Saldırısı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Olay, dün akşam saat 21.00 civarında Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde meydana geldi.

KÖPEK SALDIRISI VESONUCU YAŞANANLER

Ailesiyle birlikte düğüne giden Yurdagül Kaygusuz, geçerken fark edemediği zincire bağlı çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, Yurdagül Kaygusuz’un sol bacağını ısırarak ona zarar verdi. Bu saldırı sonucu Kaygusuz yere düşerek başını çarptı. Düğün davetlileri tarafından kurtarılan Yurdagül Kaygusuz, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kaygusuz, hastanede tedavi altına alındı.