Haberler

Güzelyurt’ta Muhtarlık Seçimleri Yapıldı

YENİ MUHTAR SEÇİMİ YAPILDI

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göreve seçilen muhtarın istifa etmesi üzerine muhtarlık seçimleri tekrar gerçekleştirildi. Seçimler, Türkeli Anadolu Lisesi’nde kurulan 5 sandıkta mahalle sakinlerinin katılımıyla yapıldı. Oy verme süreci saat 17.00’de sona erdi ve hemen ardından oy sayımına başlandı.

ADAYLAR ARASINDAKİ YARIŞ

Muhtarlık için 10 adayın bulunduğu seçimde, Ergin Toprakcı 329 oy alarak Güzelyurt Mahallesi’nin yeni muhtarı olarak belirlendi. En yakın rakipleri Mürvet Özdemir Turhal 284 oyla ikinci, Coşkun Gökçe ise 180 oyla üçüncü sırada yer aldı. Seçim sonuçlarının ardından, mahalle sakinleri Toprakcı’yı tebrik edip başarı dileklerinde bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep’te Kaza: 5 Ölüm, 2 Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda 2 çocuk da dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Haberler

Sinop’taki Patlamada Hemşire Yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesindeki 20 yataklı Devlet Hastanesi'nin acil servisinde kimyasal madde patlaması gerçekleşti. Olayda bir hemşire yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.