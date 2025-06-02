Güzelyurt’ta Muhtarlık Seçimleri Yapıldı

YENİ MUHTAR SEÇİMİ YAPILDI

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göreve seçilen muhtarın istifa etmesi üzerine muhtarlık seçimleri tekrar gerçekleştirildi. Seçimler, Türkeli Anadolu Lisesi’nde kurulan 5 sandıkta mahalle sakinlerinin katılımıyla yapıldı. Oy verme süreci saat 17.00’de sona erdi ve hemen ardından oy sayımına başlandı.

ADAYLAR ARASINDAKİ YARIŞ

Muhtarlık için 10 adayın bulunduğu seçimde, Ergin Toprakcı 329 oy alarak Güzelyurt Mahallesi’nin yeni muhtarı olarak belirlendi. En yakın rakipleri Mürvet Özdemir Turhal 284 oyla ikinci, Coşkun Gökçe ise 180 oyla üçüncü sırada yer aldı. Seçim sonuçlarının ardından, mahalle sakinleri Toprakcı’yı tebrik edip başarı dileklerinde bulundu.