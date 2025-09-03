Güzide Duran Hakkında Merak Edilenler

GÜZİDE DURAN HAKKINDA KISACA

Son günlerde sosyal medya ve arama motorlarında en çok ilgi gören isimlerden biri Güzide Duran oldu. Güzelliği ve zarafeti ile bir döneme damga vurmuş bu ünlü kişi hakkında birçok insan “Güzide Duran kimdir, kaç yaşında, nereli?” gibi soruların yanıtını arıyor. Güzide Duran ile ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLK YILLARI VE KARIYERİ

1995 yılında, casinoların açık olduğu dönemde öğrenci yıllarında harçlığını kazanmak amacıyla Mersin Hilton’un casino kapısında çalışmaya başladı. İlkokul eğitimini Mersin’de tamamladı. Modellik kariyeri Mersin’den İstanbul’a, ardından New York’a ve tekrar İstanbul’a uzandı. Amerika’nın prestijli dergileri arasında yer alan Elle, Vogue ve Afrika GQ’nun kapaklarında boy gösterdi. Redstar, Revlon, Replay, L’Oreal, Pantene ve Saks 5th Avenue gibi prestijli markaların reklam kampanyalarında yer aldı.

Ünlü model, Heidi Klum’un Amerika’da sunduğu “Project Runway” adlı moda tasarım yarışmasının Türkiye versiyonunda sunuculuk ve jüri üyeliği görevini üstlendi. Türkçe olarak Star TV’de yayımlanan bu program, “Proje Moda Tasarımcıları İçin” adlı büyük ödüllü bir yarışmadır. Ayrıca Güzide Duran, 2001 yılında “Yeşil Işık” ve “90-60-90”, 2002 yılında ise “Kurşun Asker” filmlerinde oyunculuk deneyimi yaşadı.

DOĞUM VE AİLE HAYATI

Güzide Duran, 4 Ağustos 1981 tarihinde dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşında olan bu ünlü model ve oyuncu, kariyeri boyunca Türkiye’de ve uluslararası arenasında önemli başarılara imza attı. Gençlik yıllarından beri modellik ve oyunculuk alanında aktif olan Duran, zarafeti ve çalışkanlığı ile dikkat çekiyor. Mersin’de doğup büyüyen Duran, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi.

Güzide Duran, 13 Nisan 2008 tarihinde iş insanı ve mimar Adnan Aksoy ile evlendi. Çiftin 19 Şubat 2009 doğumlu Selin adında bir kızı bulunuyor. Aile hayatını özel tutan Duran, hem annelik hem de kariyer yaşamını başarıyla sürdürüyor.