Güzide Duran’nın Yüzüğü Merak Uyanıttı

GÜZİDE DURAN’IN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Ünlü iş insanı ve sosyetik isim Güzide Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Boşanma aşamasında olmasına rağmen Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman ile aşk dedikodularına karışan Duran, son paylaşımında taktığı yüzükle gündeme bomba gibi düştü. Bu durum, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük bir ilgi gördü ve pek çok kullanıcı, Duran’ın bu hareketini Fikret Orman ile nişanlandığı şeklinde yorumladı. Takipçiler, fotoğrafa yaptıkları yorumlarda “Nişan mı?” ve “Güzide hanım tebrikler” gibi ifadelerle ilgilerini belirtti.

ÖZEL HAYATIYLA SÜREKLİ GÜNDEMDE

Güzide Duran, uzun süredir özel hayatıyla konuşulan bir isim olarak öne çıkıyor. Daha önce boşanma sürecinde olduğu eşinden kaynaklanan olaylar ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sıkça gündeme geldi. Bununla birlikte, Fikret Orman ile yakınlaşması da dikkat çekti. İkilinin samimi pozları ve sosyal medya üzerinden yaptıkları karşılıklı paylaşımlar, aşk dedikodularını artırdı.

SPEKÜLASYONLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, konuya dair resmi bir açıklama yapılmadığı için bu iddialar hâlâ spekülasyon olarak değerlendiriliyor. Sosyal medya kullanıcıları ve magazin gündemi, çiftin nişanlanıp nişanlanmadığını büyük bir merakla takip ediyor. Güzide Duran’ın yüzüklü paylaşımı, özellikle magazin camiası ve sosyal medya üzerinde büyük bir yankı uyandırdı. Dedikoduların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.