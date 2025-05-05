Güzide Duran Ve Adnan Aksoy Boşanıyor

BOŞANMA DAVASINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

2008 yılında evlenen Güzide Duran ve iş insanı Adnan Aksoy, karşılıklı olarak açtıkları boşanma davasında önemli bir gelişme yaşandı. Aksoy, mahkemeye sunduğu tanık listesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un adını da ekledi. Çiftin, uzun süredir Amerika’da yaşayan Güzide Duran’ın Okan Buruk ile anılması üzerine evlilikleri yargıya taşındı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde geçiren davada Aksoy, evlilik birliğinin temeli sarsıldığı iddiasıyla “çekişmeli boşanma” talep etti.

AÇIKLAMALAR VE TALEPLER

Hürriyet’in haberine göre, Aksoy’un mahkemeye sunduğu dilekçede, eşinin “gizemli davranışlar” sergilediğini öne sürdü. İki çocuğun velayetinin kendisine verilmesini isteyen Aksoy, sembolik olarak 1 lira maddi ve 1 lira manevi tazminat talep etti. Diğer yandan, Güzide Duran da koca tarafından açılan boşanma davasına karşılık kendi iddialarını dile getirdi. Duran, evlilik süresince fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, tehditler aldığını belirtti. Dilekçesinde, çocukların velayetinin kendisine verilmesi, aylık 600 bin lira nafaka, 20 milyon lira tazminat ve 100 bin lira mal rejimi alacağı talepleri yer aldı.

TANIK LİSTESİ VE MAHKEME KARARI

Davanın dikkat çeken detaylarından biri, Adnan Aksoy’un sunduğu tanık listesi oldu. Mahkemeye sunulan 9 kişilik tanık listesinin ilk sırasında, Duran ile ilişki yaşadığı iddia edilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bulunuyor. Aksoy’un talebi doğrultusunda mahkeme, Buruk dahil listedeki tüm tanıkların duruşmalara katılmaları için davetiye çıkaracak.