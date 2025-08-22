Güzide Gebze Spor Somaspor’a Hazır

Güzide Gebze Spor, 2026 Futbol Sezonu’nda 2. Lig Kırmızı Grupta yer alacak ve sezonun açılış maçında Somaspor ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı. İdman öncesinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, teknik heyet ve futbolculara başarılar dileyerek baklava ikramında bulundu. Geçtiğimiz sezonda, ligin son haftasında kümede kalmayı başaran Güzide Gebze Spor, bu sezon aynı zorluklarla karşılaşmamak adına transfer döneminde takıma 18 yeni futbolcu kazandırdı.

TEKNİK HEYET VE TRANSFERLER

Güzide Gebze Spor yönetimi, ilk olarak Teknik Direktör Cihan Erdil ve ekibi ile anlaştı. Yönetim, Erdil’in talepleri doğrultusunda dış transferde 18 futbolcuyla anlaşırken, iç transferde de 8 oyuncu ile yoluna devam etme kararı aldı. Golcü sorunu ise geçmişte Sakaryaspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanya, Kasımpaşa, Kayseri, Eyüpspor ve Pendikspor’da oynayan Mustafa Pektemek ile çözüldü.

LİGE RENK KATMA HEDEFİ

Güzide Gebze Spor Başkan Yardımcısı Mahmut Avcı, “İnşallah bu sezon oynayacağımız futbol ile lige renk katacağız” dedi. Avcı, “Güzide Gebze Spor yönetimi olarak başkanımız Yusuf Öztürk’ün liderliğinde ve maddi, manevi destekleri ile bizlere güç veren Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz’ün de tam desteği ile güçlü bir takım kurduk. Oynayacağımız futbolla taraflı tarafsız futbol severlerin büyük beğenisini kazanacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, kamp döneminin verimli geçtiğini ve 3-4 takviyeyle transferi tamamlayacaklarını belirtti.

İLK MAÇ HEYECANI

Pazar günü sezonun ilk haftasında Somaspor ile deplasmanda oynayacaklarını ifade eden Avcı, “Sezonun ilk maçından galibiyetle döneceğime gönülden inanıyorum ve takımıma güveniyorum. Hem deplasmanda hem de sezonun ilk maçında taraftarlarımız bizi yalnız bırakmayacak” dedi. 400’e yakın taraftar, deplasmanda yerlerini alacak ve takıma destek verecek.