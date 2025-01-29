More
Gündem

Gwyneth Paltrow Evini 8 Milyon Ucuza Sattı

gwyneth-paltrow-evini-8-milyon-ucuza-satti

HOLLYWOOD’UN BAŞARILI İSMİ

Hollywood’da başarılı bir oyunculuk kariyeri edinip kendi işini kurarak servetini artıran Gwyneth Paltrow, bu alanda dikkat çeken bir örnek oldu.

YENİ HAMLESİYLE GÜNDEM OLDU

Wall Street Journal’da manşetlere taşınan bir haberde, Paltrow’un Goop adlı şirketiyle iş dünyasında da önemli bir konum elde ettiği belirtildi. Gwyneth Paltrow, California’daki orman yangınlarından etkilenmeyen Brentwood’daki evini, ilk belirlenen fiyatından 8 milyon dolar daha az bir bedelle sattı.

ÖNEMLİ

Flaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Önemli Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda parti politikalarına dair bilgiler paylaşıldı.
Flaş

Gizemli Dronların Sırrı Çözüldü: Panik Sona Erdi

ABD'de geçen yıl tartışmalara yol açan "gizemli" dronların çoğunun FAA onayıyla uçtuğu belirlendi. New Jersey'de görülen dronlar, düşman faaliyeti olarak değerlendirilmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.