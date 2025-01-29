Gwyneth Paltrow Evini 8 Milyon Ucuza Sattı

HOLLYWOOD’UN BAŞARILI İSMİ

Hollywood’da başarılı bir oyunculuk kariyeri edinip kendi işini kurarak servetini artıran Gwyneth Paltrow, bu alanda dikkat çeken bir örnek oldu.

YENİ HAMLESİYLE GÜNDEM OLDU

Wall Street Journal’da manşetlere taşınan bir haberde, Paltrow’un Goop adlı şirketiyle iş dünyasında da önemli bir konum elde ettiği belirtildi. Gwyneth Paltrow, California’daki orman yangınlarından etkilenmeyen Brentwood’daki evini, ilk belirlenen fiyatından 8 milyon dolar daha az bir bedelle sattı.