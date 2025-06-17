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H.a., 59 Suçtan Aranıyordu, Yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tekirdağ Çorlu’da, hakkında 59 ayrı suç kaydı bulunan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası ile 38 bin 980 TL adli para cezası bulunan H.A. isimli şahıs, Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. H.A.’nın, “Dolandırıcılık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi” ve “Hakaret” gibi çeşitli suçlardan aranma kaydının olduğu belirtildi.

YERİ BELİRLENDİ ve OPERASYON YAPILDI

H.A.’nın yakalanması amacıyla Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, fiziki takip ve güvenlik kameralarındaki görüntülerin detaylı analizi yapıldı. Bu sayede şahsın konumu tespit edildi. Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekipleri, Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi’nde düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakaladı ve gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.A., adli makamlara sevk edildi.

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