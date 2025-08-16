H.A.A. Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

JANDARMANIN DEVRIYE FAALİYETLERİ
Kırıkkale’de jandarma ekipleri, devriye faaliyetlerini sürdürürken önemli bir yakalama gerçekleştirdi. Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, yapılan kimlik kontrolü sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.
YAKALANAN HÜKÜMLÜNÜN BİLGİLERİ
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaptığı önleyici devriye esnasında, H.A.A. (29) isimli şahsın kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. H.A.A., işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.