H.A.A. Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

JANDARMANIN DEVRIYE FAALİYETLERİ

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, devriye faaliyetlerini sürdürürken önemli bir yakalama gerçekleştirdi. Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, yapılan kimlik kontrolü sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

YAKALANAN HÜKÜMLÜNÜN BİLGİLERİ

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaptığı önleyici devriye esnasında, H.A.A. (29) isimli şahsın kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. H.A.A., işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kocaelispor-Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi

Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor, ilk yarıyı golsüz tamamladı. Kocaelispor'dan Samet Yalçın, kırmızı kart gördü ve sahayı terketmek zorunda kaldı.
Suriye’den Dönüş Yapanlar Artıyor

İçişleri Bakanlığı, son Suriye gelişmeleri nedeniyle Türkiye'den 411 bin 649 Suriyelinin geri döndüğünü ve 2016'dan bu yana toplamda 1 milyon 151 bin 652 gönüllü dönüş gerçekleştiğini bildirdi.

