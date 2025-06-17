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H.A. Yakalandı, Suçları Çeşitli

ÇORLU’DA ARANAN SANIK YAKALANDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 59 ayrı suç kaydı bulunan H.A. isimli şahıs, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 38 bin 980 TL adli para cezası ile yakalandı. H.A.’nın “Dolandırıcılık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi” ve “Hakaret” gibi çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

TOPLUM GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN SUÇLAR

H.A.’nın bulunması için yürütülen çalışmalarda, detaylı olarak güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve fiziki takip yapıldı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda şahsın yeri belirlendi. Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekipleri, Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi’nde H.A.’yı düzensiz bir şekilde yakalayarak gözaltına aldı.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

H.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adli makamlara sevk edildi. Bu yakalama, Çorlu’daki güvenlik çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yakalanan şahısların toplum güvenliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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