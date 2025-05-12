H. Akbaş, 2028’de Altın Madalya İstiyor

MİLLİ BOKSÖR HATİCE AKBAŞ’IN HEDEFLERİ

Milli boksör Hatice Akbaş, en büyük amacının Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları’nda finale çıkarak altın madalya kazanmak olduğunu ifade etti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda boksta 54 kiloda gümüş madalya alan milli sporcu, Didim’de düzenlenen ‘Olimpiyat Madalyalı Sporcular ve Dünya Şampiyonları ile Sağlıklı Yaşam Haftası’ etkinliği kapsamında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki sporcu, Didim’deki etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaşırken, “Gerçekten çok keyifli geçiyor. Geçen sene de yine Anda Barut Collection ve Effect Burson’un davetiyle buraya katıldık. En beğendiğim otellerden birisi ve bu organizasyon bence çok daha anlamlı olmuş. Ben de olimpiyat madalyalı bir sporcu olarak burada bulunmaktan çok keyif aldım ve gurur duydum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

DÜNYA ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Eylül ayında yapılacak dünya şampiyonasına hazırlık sürecinin sürdüğünü belirten Hatice Akbaş, “Eylül’de dünya şampiyonası var. Şu an 3-4 günlük bir dinlenme molası verdim. Ayın 24’ünde tekrardan kampım başlayacak. Yoğun bir süreç beni bekliyor. Kamp periyotlarını antrenörlerimiz gerekli bir şekilde yapacak. Ben de elimden geldiğince uyacağım ve hedefim orada da final oynamak ve altın madalya kazanmak. Bu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için çok büyük bir adım. Elimden gelen her şeyi yaparak orada altın madalyayı almak istiyorum” dedi.

LOS ANGELES’DA ALTIN MADALYA HEDEFİ

Los Angeles’daki 2028 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanmayı en büyük hedefi olarak vurgulayan milli boksör, “2024 Paris Olimpiyatları benim ilk olimpiyatımdı. Daha öncesinde Avrupa ve dünya madalyasına sahip bir sporcuyum. Şu an olimpiyattan sonra da dünya şampiyonasında madalya kazandım ve kariyerime büyük bir madalya daha ekledim. En büyük hedef tabii ki Los Angeles’da yine final oynamak ve bu sefer altın madalya kazanmak. Tek isteğim o, bunun için de elimden gelen mücadelenin ve çalışmanın altına imza atacağım” diye konuştu.

KADIN BOKSU YÜKSELİŞTE

Kadın boksunun son dönemlerde büyük bir yükselişte olduğuna dikkat çeken Akbaş, “Kadın boksu son dönemde çok büyük bir yükselişte. Bunların daimi öncüleri Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli. Daha sonraki nesil olarak ben de bu yolda bulunuyorum. Altyapıdan gelen kız kardeşlerim, arkadaşlarım şu an daha istekli ve daha başarıya odaklılar. Onlar da umarım bizim gittiğimiz yoldan gelirler ve Türk kadın boksu, Türk boksunu daha da ileriye taşır” şeklinde konuştu.