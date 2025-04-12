H. Arat, D. K. T.’nde Saldırıya Uğradı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE SALDIRI

Beşiktaş’ın eski başkanı Hasan Arat, İstanbul’da gerçekleştirilen Olağan Divan Kurulu Toplantısı sırasında kürsüde konuşma yaparken Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve diğer kişilerin yumruklu saldırısına uğradı. Arat’ın konuşması, başkanlık dönemiyle ilgili finansal meselelerden bahsettiği esnada divan üyeleri tarafından sıklıkla kesildi. Mevcut kulüp başkanı Serdal Adalı’ya seslenen Arat, konuşmasına devam edebilmesi için müdahale edilmesini istedi. Toplantı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda düzenlendi ve gerginlik devam ederken Divan Kurulu, toplantıya ara vermek istedi fakat bu öneri Arat tarafından reddedildi.

SÖZLÜ MÜNAKASALAR VE ARBİDE

Bu esnada, Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Yamantürk ayağa kalkarak Arat’a yumruk attı. Canlı yayın sırasında sahneye atlayan başka bir kişinin de Arat’a yumruk attığı görüldü. Yaşanan karışıklığın ardından sahneye çok sayıda polis gelerek olaya müdahale etti ve Divan Kurulu toplantıyı sonlandırarak ileri bir tarihe erteledi.

ARAT’TAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Saldırının hemen ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Arat, “Bunlar adalet önünde cezasını çekecekler” ifadelerini kullandı ve Tevfik Yamantürk’ün derhal divan kurulu başkanlığından istifa etmesi gerektiğini belirtti. “Herkesle hukuk çerçevesinde mücadele edeceğiz” diyen Arat, “Bu ülkede adalet varsa herkes ne olduğunu öğrenir, peşine düşer” sözlerini sürdürdü. Ayrıca, “Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana kimse teke tek gelemez” şeklinde açıklamalarda bulundu.

TEVFİK YAMANTÜRK’ÜN YANITI

Salondan ayrılırken Tevfik Yamantürk, bir muhabirin “Pişman mısınız?” sorusuna, “Ben ne yaptım?” yanıtını verdi.

HASAN ARAT’IN HAYATI VE KULÜP BAŞKANLIĞI

Hasan Arat, 1959 yılında Adana’da doğdu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Yedi yıl boyunca profesyonel basketbol oynadıktan sonra 1977’de Beşiktaş’a transfer oldu ve burada beş yıl boyunca forma giydi. 1996 yılında Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından “Yılın İş Adamı” ödülüne sahip oldu. Ayrıca, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Süleyman Seba döneminde ikinci başkanlık yaptı ve İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları’na adaylık sürecini yönetti.

Kasım 2019’da Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu’na kabul edilen Arat, bu kurumda İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 3 Aralık 2023’te düzenlenen Olağanüstü Kongrede, Serdal Adalı ile yarışarak 7 bin 271 oy alarak kulübün 35. başkanı oldu.