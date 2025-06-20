H. B. Yalçın, Türkiye’nin Güçlü Olacağını Belirtti

GENÇLERLE BULUŞMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, “Son yıllarda Cumhurbaşkanı’mız öncülüğünde sarsılamaz, güvenliği tehdit altına alınamaz ve düşmanları tarafından saldırılmaya cesaret edilemez bir Türkiye’yi inşa etmeye çalışıyoruz.” dedi. Yalçın, AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığınca merkez Sur ilçesindeki tarihi bir konakta düzenlenen “Gençlik Buluşması” etkinliğinde gençlerle sohbet etmenin her zaman faydalı olduğunu belirtti.

DÜNYA KARMAGAŞA OLDU

Son dönemde dünyanın karmaşık bir hale geldiğine dikkat çeken Yalçın, 10 yıldır kimsenin başkasına faydasının olmadığı bir dönem yaşandığını ifade etti. Gazze’deki insan hakları ihlallerine de dikkat çeken Yalçın, “Hastaneler vuruluyor ve çocuklar öldürülüyor” diyerek durumu eleştirdi. Birleşmiş Milletlerin dünyada barış ve adaleti sağlamak için kurulmasına rağmen etkisiz kaldığını söyleyen Yalçın, “Savaş var, sesini duydunuz mu? Yok. Soykırım var, BM’nin herhangi bir şey yapabildiğini duydunuz mu? Yok.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ VE GÜCÜ

Türkiye’de terör sorununu ortadan kaldırmak ve toplumsal huzuru sağlamak istediklerini dile getiren Yalçın, “Son yıllarda Cumhurbaşkanı’mız öncülüğünde sarsılamaz bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Dostlarımıza yardım edebilecek güçlü bir Türkiye’yi inşa hedefimiz var.” diyerek devletin, millete güvenlik ve huzur sağlama görevini hatırlattı. Yalçın, “Eğer kol kasınız yeterince güçlü değilse birileri gelip sizin haklarınıza saldırabiliyor.” dedi.

MUHALEFETİN ALTERNATİFLERİ YOK

Yalçın, Türkiye’nin ekonomik ve dış politikasının nasıl daha iyi hale getirileceği hakkında diğer siyasi partilerden bir plan görmediğini belirtti. “Cumhuriyet Halk Partisi’nin ekonomiden şikayet ederken ne tavsiye ettiğini bilmiyorum.” diyen Yalçın, muhalefet partisinin, iktidarın alternatiflerini sunmasını beklediklerini vurguladı. “Karşıda herhangi bir fikir yok ki.” ifadeleriyle muhalefete eleştiriler yöneltti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, eski AK Parti Milletvekili Oya Eronat ve İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Çakmak da katılım gösterdi.