H. Babacan, CHP İstanbul Kayyumdan Ayrıldı

CHP İLE İLGİLİ ŞAİBELİ SEÇİMLERİN MAHKEMEYE TAŞINMASI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gerçekleştirilen iki seçimin de usulsüz olduğu iddiaları gündeme gelirken, partililer mahkemeye başvurdu. Mahkeme, CHP’nin İstanbul il başkanlığı seçimini hileli bir şekilde kazandığını belirtirken, bu nedenle Özgür Çelik ve ekibinin görevden alındığı açıklandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi ve İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulu atanmasını sağladı.

GÜVENİLİR YENİ GÖREV DAĞILIMI

Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin’i atadı. Tekin, 4 kişilik yeni çağrı heyetini kamuoyuna duyurdu. Bu gelişmelerin ardından heyette ilk ayrılma da yaşandı. Mahkeme kararıyla geçici olarak atanan ekipte yer alan Hasan Babacan, heyetten çekilme kararı aldı.

Hasan Babacan, yaptığı açıklamada “Partiyi kurtarma görünümlü partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım.” ifadesini kullanarak durumunu açıkladı. Babacan’ın mahkeme kararıyla görevlendirildiği İstanbul İl Yönetimi’nden çekilmesi, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekmesine neden oldu.