H. C., K. C.’yi öldürmekle suçlandı

OLAYIN DETAYLARI

Bahçelievler’de, ağabeyi Kenan Can’ın kafasına sert bir cisimle vurarak kafatasının dağılmasına yol açan Harun Can hâkim karşısına çıktı. Sanık Can, savunmasında “Uyuşturucu kullanıyorum. Çay kahve gibi uyuşturucu içiyorum. ‘Ağabeyin seni dolandırıyor’ diye üst kattan sesler geliyordu. Sesleri 2 senedir duyuyorum. Benimle konuşan birileri var, 2 yıldır” şeklinde ifadelerde bulundu. Olay, 27 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşti. Harun Can, beraber yaşadığı ağabeyi Kenan Can’a saldırarak ölümüne sebep olmuştu. Olay sonrası, “Ağabeyimi evde ölü buldum” şeklinde ihbarda bulunan Harun Can, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

SANIK VE SAVUNMASI

Hakkında ‘üst soy veya alt soydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık dün Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma gerçekleştirdi. Tutuklu sanık Harun Can ile avukatı duruşmaya katıldı. Harun Can, “Vuran ben değilim. Ya çatıdan biri geldi vurdu ya da binadan geldi biri. Ağabeyim ile hep birlikte yaşadık. Bizim miras meselemiz yok. ‘Ağabeyin seni dolandırıyor’ diye üst kattan sesler geliyordu. Ağabeyime söyledim, bana inanmadı. Ben de savcılığa başvurarak ağabeyim hakkında şikayetçi oldum. Kulağıma sesler geldiği için üst kata çıktım, kapıyı açan olmadı. Uyuşturucu kullanıyorum. Çay kahve gibi uyuşturucu içiyorum. Ağabeyim içmezdi. Olay günü sabah uyandım, kahvaltılık bir şeyler alacaktım. Baktım odasına kanlar içindeydi. Ağabeyim ölmüş dedim. Telefonum çalışmadığı için telefon ile haber veremedim. Ağabeyim gece öldürülmüş galiba. Ben hiç ses duymadım. Uyuşturucu içmiştim o gece. Ağabeyim ile hiçbir sıkıntımız, sorunumuz yoktu. Yukarıdan gelen sesleri 2 senedir duyuyorum. Benimle konuşan birileri var 2 yıldır” şeklinde konuştu.

MAHKEME’DE TANIK GÖRÜŞÜ

Müşteki Nebahat Temel ise “Ben Küçükçekmece’de yaşıyorum. Evliyim. Erkek kardeşlerim aynı evde yaşıyorlardı. Harun bize ‘ağabeyim Kenan’a para geliyormuş, bana gelmiyor’ dedi. Kenan ise ‘bana gelen para falan yok’ diyordu. Harun, kullandığı maddeden dolayı böyle ses duyuyorum demiş olabilir. Olayı yaptıysa şikayetçiyim ama yapmadım diyor” şeklinde ifadesini sundu.

MAHKEME KARARI

Mahkeme heyeti ara kararını açıklayarak, sanık Harun Can’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, meydana gelen olay detaylı bir şekilde anlatıldı. Harun Can’ın karakola giderek ağabeyi Kenan Can’ı evde ölü bulduğunu bildirdiği belirtildi. Olay yeri incelemesinde Kenan Can’ın kafasında darbe izleri olduğu, etrafında kafatası, doku parçaları ve duvarlara bulaşan kan izleriyle karşılaşıldığı kaydedildi. İddianamede yer alan bilgilere göre güvenlik kameraları analizi yapıldığında, Kenan Can’ın bulunduğu apartmana giriş yapan başka kimsenin tespit edilmediği ifade edildi. Sanığın, ağabeyi Kenan Can’ın eski imam nikahlı eşi tarafından öldürülebileceğini belirterek suçlamaları kabul etmediği aktarıldı. Harun Can’ın ağabeyini sert bir cisimle vurarak öldürdüğü açıklanan iddianamede, sanığın ‘üst soy veya alt soydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle ceza alması istendi.