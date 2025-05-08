H.Ç. Uyuşturucu Ticaretinden Yakalandı

12 YIL HAPİS CEZALI ŞAHIS YAKALANDI

Gaziantep’te uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği yaparak aranan kişilerin tespitine yönelik çalışmalar yürütüyor.

ARANAN ŞAHIS ŞEHİTKAMİL’DE GİZLENİYORDU

Bu çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapsi olan H.Ç. adlı şahıs, Şehitkamil ilçesinde bulunduğu saklandığı adreste tespit edilerek yakalandı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.