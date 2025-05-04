H.Ç., Yakını K.Akbaş, Uyarıyordu

OLAYIN GERÇEĞİ VE KURBANIN YAKINI

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, komşusunun saldırısıyla yaşamını yitiren Hatice Çınar’ın akrabası Kadir Akbaş, “Hatice birkaç defa ‘sevgilim var, aileme söyleyeceğim’ diye uyarmış” şeklinde açıklama yaptı. Bu durumun, Açıkgöz’ün saplantılı hale gelmesine yol açmış olabileceğini ifade eden Akbaş, “Zaten 50 yaşındaymış” dedi.

CİNAYETİN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 4 katlı bir binanın birinci katında vuku buldu. İddialara göre, Murat Açıkgöz isimli şahıs, yan komşusu Hatice Çınar’ın evine girdi. Açıkgöz, önce genç kadının kafasından vurdu, ardından da kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. Öte yandan, olay sırasında komşuların silah sesi ve cinayet hakkında bir şey duymadığı öğrenildi. Her iki kişinin de yalnız yaşadığı ve komşu oldukları bilgisi ortaya çıktı. İş yerindeki arkadaşları, Çınar’ın mesaiye gelmemesi üzerine polisle irtibata geçti.

CENAZE İŞLEMLERİ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, Hatice Çınar ve Murat Açıkgöz’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. İki kişinin cenazesi, ilk olarak Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bu cinayet ile ilgili olarak polis ekipleri incelemelere başladı.

KADİR AKBAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Kadir Akbaş, aynı zamanda Murat Açıkgöz’ün daha önce Hatice Çınar’ı rahatsız ettiğini iddia ederek, “Karşı komşu ‘ben ablanı arayacağım’ demiş. Hatice de ‘ben ablamla konuştum’ demis ve olayı örtbas etmeye çalışmış. Olayın ardından, Hatice işten döndüğünde Açıkgöz’un onu takip ettiğini düşünüyoruz. Sonuç olarak, Hatice birkaç defa ‘sevgilim var, aileme söyleyeceğim’ diye durumu iletmiş. Bu saplantı, trajik bir sonuca yol açtı. Hatice, Esenboğa Havalimanı’nda çalışıyordu ve iki yıldır Çubuk’ta yaşamaktaydı.” şeklinde konuştu.