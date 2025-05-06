H.D., Hırsızlık Suçundan Yakalandı

HIRSIZLIK SUÇUNDAN CEZALI ŞAHIS YAKALANDI

Samsun’un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl, 3 ay, 15 gün hapis cezası olan bir şahıs, polis ekiplerinin takibiyle gerçekleştirilen bir kovalamaca sonucunda yakalanarak cezaevine teslim ediliyor. Edinilen bilgilere göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında iki ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 38 yaşındaki H.D.’yi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde tespit etti.

KOVALAMACA SONUCUNDA YAKALANDI

Polis ekiplerini gören H.D., yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından Altınyaprak Mahallesi’nde yakalanan şahıs, gözaltına alındı. H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim ediliyor.