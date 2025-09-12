H.E. Silahları Çaldı, Yakalandı

KAÇAN ŞAHIS 16 YAŞINDA

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 16 yaşındaki H.E., bir poligon üzerinden 2 silah ve 300 mermi çalıp kayboldu. Olayın hemen ardından güvenlik güçleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışmalara başladı. Şehir genelinde farklı yerlerden gelen ihbarlar ve güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyen polis, geniş bir saha taraması gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi’ndeki bir bağ evinde sabahladığı belirlenen şüpheli H.E.’nin kebapçıdan yemek istemesi üzerine, özel harekat polisleri bölgeyi abluka altına aldı. Fark edildiğini anlayan şüpheli damda yakalandı. Dron ve köpek destekli yapılan operasyon neticesinde, H.E. gözaltına alındı. Ayrıca, çalınan silahların da ele geçirildiği bildirildi.

İŞLETME SAHİBİ İHBARDA BULUNDU

Olayla ilgili bilgi veren kebapçı işletmecisi Mustafa Nahırcı, H.E.’yi ilk olarak salı günü gördüklerini ve dün fotoğrafını görünce aranan kişi olduğunu fark ettiklerini belirtti. Nahırcı, durumu derhal polise bildirdiklerini söyledi. Soruşturma süreci ise devam ediyor.