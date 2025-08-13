H.G., Yangına Sebep Olan Şüpheli

HAVAİ FİŞEKLE YANGINA NEDEN OLAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Maltepe’de dün havai fişek atılması sonucu bir otluk alanda yangın çıkmasına sebep olan H.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.G., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangın, Başıbüyük Mahallesi Dağlar Sokak’taki otluk alanda meydana geldi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından, yangının havai fişekler yüzünden çıktığını belirleyen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonrası H.G. isimli şüpheliyi yakaladı.

HAVAİ FİŞEK MERAKI İFADESİ

H.G.’nin savcılıkta verdiği ifadesinde, “Alkollü olduğum için havai fişek aldım ve yaktım. Fişekler kontrolsüz şekilde tarlaya gitti. Yangın çıkmasına neden oldu. Söndürmeye çalıştım ama başarılı olamadım. Korkup uzaklaştım. Bu konuyu yapma amacım havai fişek merakımdan dolayıdır. Yangın çıkarmak gibi kötü bir amacım yoktu, pişmanım” dediği öğrenildi. Olay, havai fişeklerin denetimsiz kullanımı ve doğaya verdiği zararlar ile ilgili önemli bir hatırlatma oldu.