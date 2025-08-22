H.G, YEDAM ile Alkol Bağımlılığını Aştı

DANİŞANLIK SÜRECİNDEN YENİ BİR HAYATA

Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle 7 yıllık alkol bağımlılığını geride bırakan H.G, aile bağlarını yeniden güçlendirerek hayatında yeni bir dönem açtı. Özel sektörde çalışan 36 yaşındaki H.G, üniversitedeki arkadaşları sayesinde alkol kullanmaya başladı. Alkol kullanımı, 29 yaşından sonra bağımlılık haline gelen H.G, bu süreçte aile ve arkadaşlarıyla sorunlar yaşarken, iş hayatında da çeşitli olumsuzluklarla karşılaştı. YEDAM’dan aldığı danışmanlık ile bağımlılığından kurtularak yeni bir hayata başlayan H.G, yaşadıklarını AA muhabirine şöyle aktardı:

ALKOL KULLANIMININ FARKINDALIĞI

Alkol kullanırken bağımlılığının boyutunun farkında olmadığını belirten H.G, “Alkol kullanımından dolayı ambulansı arayıp acile gittiğimde bazı durumların sorunlu olduğunu fark ettim. Arkadaşlarım sürekli çok içtiğimi söylüyordu ama bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum.” dedi. Burada görüşme yaptığı doktorun YEDAM’dan bahsetmesi üzerine merkeze başvurduğunu anlatan H.G, alkol kullanımının bağımlılık düzeyine ulaştığını danışmanlık sürecinde fark ettiğini söyledi.

Alkol kullanımı nedeniyle ailesinin de çok endişelendiğini dile getiren H.G, “Çevremdeki insanlarla ilişkilerimde sürekli agresiftim ama bunun farkında değildim. Kendimi savunduğum zaman karşılığını bulamıyordum. Arkadaşlık ilişkilerim çok yaralandı, kimseyle sosyalleşemedim ve bu durum beni yalnızlığa itti. Alkolü yoğun kullandığım zaman içerisinde ailemle ilişkilerim çok zedelenmişti.” ifadelerini kullandı.

YEDAM’dan aldığı danışmanlığın hayatındaki olumlu değişiklikleri aktaran H.G, “Ailemle ilişkilerim şu an çok iyi, onların desteğini alarak bu günlere geldim. 1,5 yıldır YEDAM’a geliyorum ve alkol tüketmiyorum. Bu durumdan çok memnunum, artık alkol kullanmayı düşünmüyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Kendime yeni bir sosyal alan oluşturuyorum, kendi iş yerimi açmaya çok hevesliyim ve bunu başarabileceğimi düşünüyorum.” dedi.

SOSYAL HİZMET UZMANINDAN BİLGİLER

Alkol döneminde kilo kaybı ve stres yaşadığını belirten H.G, bıraktıktan sonra spor yapmaya başladığını ve sağlıklı bir yaşam sürdürdüğünü ifade etti. Yenimahalle Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Seda Nur Özmen, danışanı H.G’nin 1,5 yıldır alkol kullanmadığını belirtti ve “Danışanımız alkol kullanmamanın yanı sıra hayatında oluşan sosyal sorunlara da burada edindiği bilgilerle çözümler geliştirdi.” dedi. 115 Danışma Hattı aracılığıyla alkol, madde, kumar, teknoloji ve sigara bağımlılığı için başvuran danışanlar ve onların yakınlarına ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek verdiklerini aktaran Özmen, “2015 yılından bu yana 30 bin 200’ün üzerinde alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili danışanımız bizden hizmet aldı.” ifadelerini kullandı.