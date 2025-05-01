H.İ.A. 14 Gün Sonra Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE MEKÂN

İzmir’in Bornova ilçesinde, ‘nişan atma’ husumeti nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin yaralandığı trajik bir olay yaşandı. Olay, 17 Nisan günü saat 19.15 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4056 sokakta yer alan bir giyim atölyesinin önünde meydana geldi. İddialara göre, akraba olan Al ailesi, bir süre önce Hamkan ailesinin kızı ile nişan yaptı. Ancak aileler arasında çıkan anlaşmazlık sonucunda, taraflar nişanı attı ve aralarında husumet başladı.

HUSUMET VE YARALANMALAR

İleriye giden husumetle birlikte H.İ.A. ve oğlu H.A., Hamkan ailesinin evine doğru hareket etti. İki aile arasında çıkan gerginlik can kaybına neden olacak şekilde bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Bu kavga sonucunda beş kişi yaralandı ve hastaneye kaldırılan yaralılardan biri olan İbrahim Halil Hamkan, yaşamını yitirdi. Ayrıca, olay sırasında silah kullandığı belirlenen ve bıçakla yaralanan H.İ.A., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavi sürecinin ardından hastaneden kaçtı.

YAKALANMA SÜRECİ

14 gün süren firarın ardından, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçede güvenliğin sağlanması amacıyla yaptıkları çalışmalar sırasında bir şüpheliyi durdurdu. Yapılan kimlik sorgulamasında, H.İ.A.’nın 14 gün önce Bornova’nın Yeşilova Mahallesi’ndeki cinayetin şüphelisi olduğu tespit edildi. Hemen gözaltına alınan H.İ.A., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. H.İ.A.’nın emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.