H. İmamoğlu, E. İmamoğlu’nun Babasıdır

HASAN İMAMOĞLU’NUN KİMLİĞİ

Hasan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası olarak dikkat çekiyor. “Hasan İmamoğlu kimdir?” sorusu, kendisinin iş dünyasındaki yeri ve siyasi geçmişi ile yanıt arayanlar için önem taşıyor. 1948 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğan Hasan İmamoğlu, 2025 itibarıyla 77 yaşında olup, ticaretle uğraşan bir iş insanıdır. 1970 yılında Havva Hanım ile evlenen İmamoğlu’nun Ekrem (d. 1970) ve Neslihan (d. 1974) adında iki çocuğu vardır.

SİYASİ KARİYERİ VE FAALİYETLERİ

Hasan İmamoğlu, 1980’li yıllarda Anavatan Partisi’nin Trabzon teşkilatının kurucularından biri olarak siyasi faaliyetlerde bulundu. Ekrem İmamoğlu ise 3 Haziran 1971’de yine Akçaabat, Trabzon’da dünyaya geldi ve Türk siyasetçi, iş insanı olarak tanınıyor. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olmuş, %50,82 oy alarak ilk seçiminde başarı göstermiştir.

2019 yerel seçimlerinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak %48,80 oy oranıyla seçimi kazanmış, 17 Nisan 2019’da göreve başlamıştır. Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) itirazları ve Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları sonucu seçimler iptal edildi. 23 Haziran 2019’da yenilenen seçimde bu kez %54,2 oy oranıyla tarihi bir farkla kazanarak 27 Haziran 2019’da yeniden göreve başlamıştır. Bu sonuç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarihinde en yüksek oy oranına ulaşma başarısını göstermiştir.

GÖREVİ VE TARTIŞMALAR

2024 yerel seçimlerinde de yine CHP’nin adayı olan İmamoğlu, %51,1 oy oranıyla bir kez daha seçimi kazanmıştır. Aynı yıl Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilmiş, fakat 23 Mart 2025 tarihinde bu görevini geçici olarak Zeydan Karalar’a devretmiştir. CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayı olarak anılmaya devam eden İmamoğlu’nun 18 Mart 2025’te İstanbul Üniversitesi’nden aldığı 31 yıllık lisans diploması iptal edilmiştir.

19 Mart 2025’te “terör ve örgütlü suçlar” kapsamında gözaltına alınmasının ardından, ülke genelinde hükümet karşıtı protestolar başlamış; 23 Mart 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. O gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden de geçici olarak uzaklaştırıldığı açıklanmıştır. Tutuklu kaldığı süre zarfında, CHP’nin 23 Mart 2025’te düzenlediği cumhurbaşkanlığı ön seçimine tek aday olarak katılan İmamoğlu, 15,5 milyon oyla bu seçimin galibi olmuştur.