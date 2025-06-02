H.K. Eniştesi İsmail’i Bıçaklayarak Öldürdü

Olayın Gerçekleştiği Yer

Kayseri’nin Develi ilçesinde H.K., eniştesi İsmail Sınırtepe’yle bir tartışma sonucu bıçaklı bir saldırıda bulundu. Olay, akşam saatlerinde Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi’nde gerçekleşti. H.K. ile İsmail Sınırtepe arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir tartışma başladı.

Tartışmanın Büyümesi

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Bu kavganın sonucunda H.K., eniştesi İsmail Sınırtepe’yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından hemen yetkililere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaşamını Yitiren İsmail Sınırtepe

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, İsmail Sınırtepe’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından H.K. gözaltına alındı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.