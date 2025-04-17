H.K., Ferhat’ı tacizle vurdu

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Antalya’da H.K. (26), birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu’yu (29), kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup, öldürdü. Olay, sabah saat 05.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1’inci Sokak’taki evde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE VURULMA ANI

Ferhat Topçu, birkaç gün önce arkadaşı H.K.’nin evine gitmişti. Gece saatlerinde uyuşturucu alan H.K., kendisini taciz ettiği iddiasıyla Ferhat Topçu ile tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüyünce H.K., evdeki tabancayla Topçu’ya ateş etti. Komşuların duyduğu sesler üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olan Ferhat Topçu, sağlık görevlileri tarafından Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Topçu’nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından, H.K. gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Polisin yaptığı incelemede tabancaya da el konuldu. H.K.’nin ifade işlemleri Cinayet Büro Amirliği’nde devam ediyor.