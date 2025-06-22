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H.K. KKKA Nedeniyle Hayatını Kaybetti

ÖNEMLİ HASTALIK ŞÜPHESİ

Elazığ’da tedavi gören bir hasta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi nedeniyle hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Tunceli’nin Pertek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki H.K., 2 gün önce rahatsızlanması üzerine ilk olarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

SEVK SÜRECİ

H.K., burada yapılan ilk müdahalelerin ardından sırasıyla Tunceli Devlet Hastanesi ve son olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. KKKA şüphesi ile tedavi altına alınan hastanın, tedavisi devam ediyor ve tanı için tahlil sonuçları bekleniyordu. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

CENAZE DEFNEDİLDİ

H.K.’nın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Pertek’e götürüldü ve burada defnedildi. Bu durum, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.

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