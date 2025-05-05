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H.K. Yönetimindeki Otomobil İki Kadına Çarptı

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Kaza, saat 21.00 civarında Hendek ilçesinin Yenimahalle Servetiye Caddesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyreden H.K. yönetimindeki 54 EK 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Necmiye Ayas (55) ve Nermin Ayas (59) isimli yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın havalanarak yola düştü. Otomobil, bir süre ilerledikten sonra durmayı başardı.

Durumun bildirilmesi üzerine hızlıca olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı inceleme sonucunda, iki kadının da hayatını kaybettiği belirlendi. İki kadının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, otomobilin sürücüsü H.K. gözaltına alındı. Olayın detayları ve kazanın sebebi üzerine çalışmalar sürüyor.

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