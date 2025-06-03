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H. Kaymakamı M. A. İmrak, Ziyaretlerde Bulundu

HANE ZİYARETLERİ İCRA EDİLDİ

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bazı vatandaşların evlerine ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam İmrak, gerçekleştirdiği hane ziyaretleri kapsamında Raman ve Dicle mahallelerinde yaşayan halkla bir araya geldi.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Ziyaretleri sırasında, vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını dinleyen İmrak, bu taleplerle ilgili gerekli çözümlerin sağlanacağını söyledi. Ziyarete katılan vatandaşlar da Kaymakam İmrak’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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