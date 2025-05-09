“Hâkim Karşısında Yalan Tanıklık İddiası”

AYŞE BARIM’IN TUTUKLANMASI VE SUÇLAMA DETAYLARI

ID İletişim Danışmanlık’ın kurucu ortağı menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 27 Ocak’ta tutuklandı. Barım, gözaltında bulunduğu sırada ‘tanık’ sıfatıyla ifade veren ünlü oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na da ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

HALİT ERGENÇ’İN DİRENCİ VE SAVUNMASI

Halit Ergenç, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ‘yalan tanıklık’ davasının duruşmasında; “Bir suçum olmadığını düşünüyorum. Çünkü yalan söylemedim, bana sorulan sorulara gerçekleri söyledim” açıklamasında bulundu. Osman Kavala ve Çiğdem Utku Mater ile bağlantısının olmadığını belirten Ergenç, Gezi Parkı’ndaki yürüyüşün amacının kesinlikle ağaçların korunması olduğunu vurguladı. “Ben organize etmedim. Telefonla görüşmem tamamen yerde toplanmanın nerede yapılacağı ile alakalıydı” dedi.

KOCAOĞLU’NUN SAVUNMA AÇIKLAMALARI

Diğer sanık Rıza Kocaoğlu, aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu belirtip; “Orada olmamın sebebi tamamen ağaçların kesilmesidir. Gezi Parkı’ndaki kalabalık evime çok yakındı. 18 saniyelik bir telefon görüşmem var, zaman geçmesi dolayısıyla hatırlamam doğal” ifadeleriyle beraatini talep etti. Kocaoğlu, Memet Ali Alabora ile irtibatının olmadığına da dikkat çekti.

DURUŞMA VE MÜTALAA GEREKENLER

Mahkeme, mütalaanın hazırlanabilmesi için duruşma savcısına süre tanıyarak davayı 23 Mayıs’a erteledi. Barım hakkında, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamenin kabul edildiği belirtildi. Barım, 7 Temmuz’da ilk defa mahkeme karşısına çıkacak.

İDDİANAME İLE İYİLEŞTİRİLEN BAĞLANTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım’ın Gezi Parkı ana davası firari sanığı Memet Ali Alabora ile görüştüğüne dair kayıtlar ve irtibatların bulunduğu ifade ediliyor. Tanık olarak davet edilen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun ifadeleri ise çelişkili bulunması sonucunda ‘yalan tanıklık’ suçlamasından soruşturma açılmış. Ergenç, Memet Ali Alabora ile daha önce kişisel samimiyeti olmadığını belirtirken, Kocaoğlu’nun da benzer bir çizgide kaldığı göz önüne serildi.

GÖRÜŞMELER VE DELİLLER

Yalan tanıklık soruşturmasında HTS kayıtlarına göre; Halit Ergenç, Memet Ali Alabora ile 12 kez iletişim kurarken, Rıza Kocaoğlu ile 1 kez iletişimde bulunduğu duyuruldu. 1 Haziran 2013’te gerçekleşen Gezi Parkı eylemine dair önemli telefon görüşmeleri ve fotoğraflar dosyada yer aldı.

SAVCI’NIN TALEPLERİ VE SONUÇ

Savcı, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında yalan tanıklık suçlamasından 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame, Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.