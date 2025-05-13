Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Kararları Yayımlandı

ADIYE TEŞKİLATI DEĞİŞİKLİKLERİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeye göre, Diyarbakır ili Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik koşulları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım durumu dikkate alınarak, Bismil Adliyesinin bölge derecesi 4’ten 3’e indirildi.

YARGI ÇEVRESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Aynı zamanda, Göksun ilçesinin coğrafik konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım imkanı göz önünde bulundurularak, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi, yargı çevresinden çıkartılarak Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi. Ayrıca, Cide ve Şenpazar ilçeleri, Kastamonu iline ulaşım olanakları doğrultusunda İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.