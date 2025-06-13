H. Kökrek, Özel Eğitim Öğrencisini Ziyaret Etti

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN KÖKREK ZİYARETTE BULUNDU

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav öncesi moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla Merkez Selahaddin Eyyubi Ortaokulu’ndan özel eğitim öğrencisi Taha Burak Duzlu’yu evinde ziyaret etti. Kökrek, şube müdürleri Atilla Aslan ve İsmail Tanrıverdi ile birlikte, Fırat Mahallesi’nde yaşayan Duzlu ailesini ziyaret etti ve aileyle bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

SINAV HAZIRLIKLARI İÇİN DESTEK SÖZLERİ

Ziyaret sırasında, 15 Haziran’da gerçekleştirilecek LGS öncesi özel eğitim öğrencisi Taha Burak Duzlu’ya sınav süreciyle ilgili önerilerde bulunuldu. Kökrek, Duzlu ile yakından ilgilenerek sınav hazırlıkları konusunda moral vererek, “Özel eğitim öğrencimiz Taha Burak Duzlu başta olmak üzere, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Tüm öğrencilerimizin hayallerine ulaşmaları için yanlarında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜR VE HEDİYELER

Ziyaret esnasında Kökrek, Taha Burak Duzlu’ya çeşitli hediyeler de takdim etti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Taha Burak Duzlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve beraberindeki heyet için teşekkürlerini iletti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.