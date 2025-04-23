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H. Levent, 23 Nisan’da Sahne Aldı

FETHİYE’DE ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMASI

Şarkıcı Haluk Levent, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir konser gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi’nin işbirliğiyle Göcek Meydanı’nda düzenlenen bu etkinlik öncesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu özel bayramı çocuklara armağan ettiğini ifade etti.

ETKİNLİKLER VE YEREL YETİŞTİRME

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise 23 Nisan dolayısıyla 9 farklı ülkeden toplam 360 öğrenciyi kentte misafir ettiklerini ve bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktardı. Konuşmaların ardından sahneye çıkan Haluk Levent, dinleyenlerine sevilen parçalarını seslendirdi. Konser sırasında birçok vatandaş Levent’e eşlik etti.

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