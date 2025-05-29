H.N.Ö., Annesini Rehin Aldı, Yakalandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Kütahya’da bir kadın, sevgilisinden ayrıldığı öğrenildikten sonra alkol aldı. H.N.Ö. (35) isimli kadın, evde bulunan annesi F.Ö.’yü (67) bıçakla rehin aldı. Olay, akşam saatlerinde Zafertepe Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşti. Komşular, evden gelen kavga seslerini duyup durumu polise bildirdi.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÜVENLİK EKİPLERİ

H.N.Ö., dairesine gelen polis ekiplerine kapıyı açmadı ve durumun ciddiyetini artırarak, “Bunları öldürdükten sonra kapıyı açacağım” sözleriyle tehdit etti. Bunun üzerine savcılığın talimatıyla polis, kapıyı kırarak içeri girdi. H.N.Ö. elinde bıçakla etkisiz hale getirilirken, annesi F.Ö. ve şüphelinin ablasının mutfağa kilitlenmiş olan kızları B.S.S. (15) ve B.S.S. (17) güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

SORUŞTURMA VE ŞÜPHELİNİN SABIKALARI

Gözaltına alınan H.N.Ö., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda H.N.Ö.’nün tehdit, kasten yaralama, hakaret gibi suçların yanı sıra kişilerin huzur ve sükununu bozma ve dolandırıcılık gibi sebeplerle toplamda 8 farklı sabıkası olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.