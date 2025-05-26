H. S. 4-2 F. B. Yendi

MAÇIN BAŞLANGICI VE FENERBAHÇE’NİN TEHDİTLERİ

Süper Lig’in 37. haftasında Hatayspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Maçın başında Fenerbahçe, etkili bir oyun sergiledi. 9. dakikada, Tadic’in sol kanattan yaptığı ortada En Nesyri, altı pas içerisinde kafa vuruşu yaptı, ancak top yerden sekip üstten auta gitti. 16. dakikada yine sarı-lacivertliler, ceza yayı yakınında tehlike yarattı. Talisca’nın şutunda, top savunmadan Kilama’ya çarparak tehlikeyi uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE’YE ÖNE GEÇİREN GOL

Fenerbahçe, 28. dakikada bulduğu golle maçı lehine çevirdi. Hatayspor’un savunmadan çıkma girişiminde Abdulkadir Parmak’tan topu kapan Amrabat, kaleyi karşıdan görecek bir noktadan sert bir şut çekti. Kaleci Bekaj’ın yumrukladığı topu önünde bulan En Nesyri, yakın mesafeden fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi: 0-1.

HATAYSPOR KIRMIZI KART VE SERBEST VURUŞ ŞANSI

39. dakikada Hatayspor’un atağında Okoronkwo, sol kanattan ceza sahasına girerken Mert Müldür’ün müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem, Fenerbahçeli oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. 40. dakikada serbest vuruşu kullanan Görkem Sağlam’ın şutu, kaleci Osman Ertuğrul Çetin tarafından kornere gönderildi.

HATAYSPOR, MASSANGA İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Hatayspor, aradığı golü 44. dakikada buldu. Ceza yayı üzerinden kazandıkları serbest vuruşta topun başına geçen Massanga, sert bir şut çekti. Meşin yuvarlak önce direğe, sonra kaleci Osman Ertuğrul’un sırtına çarpıp ağlara yöneldi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARIDAKİ GOL YAĞMURU

İkinci yarıda Hatayspor, sarı-lacivertlilere adeta soğuk duş etkisi yaşattı. 53. dakikada Bilal Boutobba, 63. dakikada Görkem Sağlam penaltıdan ve 66. dakikada Jonathan Okoronkwo, takımının gollerini kaydetti. İrfan Can Kahveci, 90+4’te farkı 2’ye indirdi. Karşılaşma, Hatayspor’un 4-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.