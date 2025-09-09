H.Ş., Batman’da Yakalandı, Tutuklandı

TEHDİT SUÇUNDAN HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Batman’da silahla tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs, yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince ele geçirildi. Batman İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yoğun çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

KONTROL NOKTASINDA YAPILAN ARAMALAR

Bu çalışmalar dahilinde, Batman’ın Kozluk ilçesinde Pisyar yol kontrol noktasında bir otomobil durduruldu. Araç içerisinde kimlik kontrolü ve arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, silahla tehdit suçundan 6 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. isimli şahıs tespit edildi. Gözaltına alınan H.Ş., jandarmaya götürüldü.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.Ş. tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Bu tür operasyonların devam edeceği bildirildi.