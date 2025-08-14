H. S. Hayatını Kaybetti. Kaza Geçirdi

İZMİR’DE ACI TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ödemiş ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazası sonucu ağır yaralanan 24 yaşındaki Hanife Soylu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü sabah saat 08.00 sıralarında Mescitli-Bademli Karayolu’nda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Olay, Hanife Soylu’nun kullandığı 35 ZJB 45 plakalı otomobilin, karşından gelen 40 yaşındaki F.S. yönetimindeki 35 ZCJ 56 plakalı kamyon ile çarpışması sonucu meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yapılan Soylu, hayati tehlikesi geçtikten sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

JALETLİ MÜCADELE

Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi gören Hanife Soylu, 9 gün süren yaşam mücadelesine rağmen hayata tutunamadı. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü F.S., olay sonrası gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.