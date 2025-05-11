H. S. T. D. M. Şahin, Puanın Önemi Yok

TEKNİK DİREKTÖR ŞAHİN’DEN AÇIKLAMALAR

Hatayspor’un teknik direktörü Murat Şahin, Göztepe ile oynanan maç sonrası yaptığı değerlendirmede, “Puanın artık bizim için çok önemli olmadığı ve oyuncularımızı değişik pozisyonlarda deneyerek ya da sistemde bazı değişiklikler yaparak seneye hazırlanmaya çalışıyoruz” diye ifade etti. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında yaşanan bu karşılaşma, Hatayspor’un deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalmasıyla sonuçlandı.

GÖZTEPE TARAFTARINA TEŞEKKÜR

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, Göztepe taraftarına teşekkür etti. Şahin, “Gerçekten inanılmaz bir ortamda bu maçı oynadık. Biliyorsunuz, küme düşmemiz zaten haftalar önce belli olmasına rağmen bu yıl bizim için önemli olan, oynayabildiğimiz iyi oyunları sergileyip güzel mücadeleler vermek. Bu nedenle puanın artık bizim için büyük bir önemi yok. Oyuncularımızı farklı pozisyonlarda denemek ya da sistemde bazen değişiklikler yapmak suretiyle gelecek sezona hazırlanmaya çalışıyoruz” şeklinde belirtti.

MAÇIN GENELİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Şahin, karşılaşmayı “Bir final havasında gibi” tanımlayarak, “Bu kadar gidip gelen bir maç olacağını aslında çok düşünmemiştim ama maç içinde bence iki taraf da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak etti” dedi. Takımının istediği zaman ne kadar iyi mücadele edebileceğini görmek istediğini de vurgulayarak, “Onu da bugün başardığımız için mutluyum” diyerek sözlerini tamamladı.