H. Samandağ’da Türbe Kabloları Çalındı

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Zuhur Türbesi’nde elektrik kablolarının çalındığı haberi duyulmasının ardından, olayla ilgili olarak iki şüpheli tutuklandı. Deniz Mahallesi sakinleri, türbenin kablolarının çalındığını fark ettikten sonra durumu hemen polise iletti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Bu inceleme sonucunda, şüphelilerin kimliği belirlenerek S.B. ve V.D. isimli zanlılar düzenlenen operasyonla yakalandı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan S.B. ve V.D., şimdi ceza süreçleriyle karşı karşıya kaldı.