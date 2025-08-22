H.T. Tutuklandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Aydın’ın Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 2,4 kilogram esrar, 45 kök Hint keneviri, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 pompalı ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Olayın faili H.T. (45) gözaltına alınarak tutuklandı. Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği Başkanı’nın Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ile Nazilli Narkotik Büro ekipleri, H.T.’nin uyuşturucu bulundurduğu ve sattığını tespit etti.

ŞÜPHELİYE YAPILAN OPERASYON

Dün sabah saatlerinde, H.T.’nin Sultanhisar’ın Atça ve Nazilli’nin Dallıca mahallelerindeki iki evine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda özel eğitilmiş narkotik köpekleri kullanıldı. Yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra 1 hassas terazi de bulundu. Elde edilen tüm delillerle H.T. gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan H.T., aynı gün akşam saatlerinde Nazilli Adliyesi’ne sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemede, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.