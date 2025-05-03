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H. W. M. T. L. İstanbul’da Buluştu

GÖSTERİ İSTANBUL’DA BAŞLADI

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, Hot Wheels Monster Trucks Live, bu hafta sonu Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenerek izleyenlerle buluşuyor. Dev tekerli canavar kamyonlar, bugün büyük bir şov ile İstanbul sokaklarında ilk kez sahne alıyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Bone Shaker, Tiger Shark, Mega Wrex gibi ikonik araçlar sahnede izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

ADRENALİN DOLU MOMENTLER

Hot Wheels Monster Trucks Live, ailelere, çocuklara ve adrenalin tutkunlarına eşsiz bir hafta sonu deneyimi sunuyor. İstanbul’da ilk kez sahne alan gösterinin yarattığı heyecan, etkinliğe katılanlar arasında oldukça hissediliyor. Özellikle çocuklar, yanlarında getirdikleri Hot Wheels oyuncaklarıyla oyun oynarken ellerindeki bayrakları coşkuyla sallıyor. Mikrofonlara konuşan çocuklar, “Oynadığımız oyuncakların dev halini görmek bizi çok heyecanlandırıyor” ifadeleriyle duydukları mutluluğu paylaşıyor.

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