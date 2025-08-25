H.Y.B. Ambulans Uçakla Ankara’ya Sevk Edildi

KAZA SONRASI AĞIR YARALANMA

Muş’ta bisiklet kullanırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan H.Y.B. (14), kafa travması ve felç durumu ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından H.Y.B., Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan muayenelerde, H.Y.B.’de kafa travması, parietal kemikte çökme kırığı ve servikal omurga kırıkları tespit edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Hayati bulgularının stabil olduğu belirlenen H.Y.B.’nin durumunun ciddiyeti nedeniyle tetrapleji (dört uzuvda felç) belirtileri gelişti. Bu nedenle, 3. basamak yoğun bakım ünitesi ve beyin cerrahisi desteği gereken çocuk için başka bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ambulans uçak talebi yapıldı.

ANKARA’YA SEVK

Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçak, Ankara’dan havalanarak Muş’a geldi. H.Y.B., hastaneden ambulansla havaalanına taşındı ve buradan ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.