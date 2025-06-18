H.Y. İle Motosikletler Çarpıştı, Çocuk Öldü

KAZA ANINDA YAŞANANLAR BELGESEL GİBİ KAMERAYA YANSIDI

Hatay’da meydana gelen trajik bir kaza sonucunda, 17 yaşındaki Güney Özçelik hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde ilerleyen H.Y. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen iki motosikletle çarpıştı. Bu kaza sonucu motosikletlerde bulunan dört kişi, biri ağır olmak üzere, yere savrularak yaralar aldı.

Kaza anını gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, jandarma ve ambulans ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaptı. Ardından yaralılar, Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÜNEY ÖZÇELİK İÇİN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Güney Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kaza anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu footage, olayın dehşet verici anlarını gözler önüne seriyor.