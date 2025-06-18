Haberler

H.Y. İle Motosikletler Çarpıştı, Çocuk Öldü

KAZA ANINDA YAŞANANLAR BELGESEL GİBİ KAMERAYA YANSIDI

Hatay’da meydana gelen trajik bir kaza sonucunda, 17 yaşındaki Güney Özçelik hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde ilerleyen H.Y. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen iki motosikletle çarpıştı. Bu kaza sonucu motosikletlerde bulunan dört kişi, biri ağır olmak üzere, yere savrularak yaralar aldı.

Kaza anını gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, jandarma ve ambulans ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaptı. Ardından yaralılar, Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÜNEY ÖZÇELİK İÇİN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Güney Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kaza anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu footage, olayın dehşet verici anlarını gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa’da Gürültü Yapan Araç Denetimi Yapıldı

Manisa'da gerçekleştirilen denetimlerde gürültü çıkaran 517 araca toplamda 2 milyon 331 bin 460 TL ceza kesildi. Emniyet, denetimlerin süreceğini duyurdu.
Haberler

Isparta’da Narkotik Operasyonu Gerçekleşti

Isparta'da düzenlenen narkotik operasyonlarında binlerce uyuşturucu madde yakalandı. İki kişi tutuklanırken, yedi kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.