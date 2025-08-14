H. Y. Teknesi Bulundu, Su Altında

HALİT YUKAY’IN TEKNE KAZASI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendi ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamaması üzerine Yukay’ın yakınları ihbarda bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğüne dair bir ihbar aldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata yöneldi. Arama kurtarma çalışmaları için 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla görev alındı. Yarı batık tekneye dalış timi girdi ama arama çalışmaları sonuç vermedi. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirlendi.

DENİZ POLİSİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI

Yalova’nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan mühendis ve baş tasarımcı Halit Yukay’ın, Yalova’dan Bozcaada’ya hareket ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Videoda, Halit Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülüyor. Olayla ilgili olarak Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış ‘Graywolf’ isimli teknede, kazanın nedeninin anlaşılması amacıyla bilirkişi incelemesi başladı. Ayrıca, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve diğer emniyet müdürlüklerine bağlı kurbağa adamlar, arama çalışmalarının 6. gününde, Paşalimanı Adası’nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde Halit Yukay’ın teknesine ait parçalar bulundu.

GEMİ KAPTANI TUTUKLANDI

Yukay’ın parçalanmış teknesine çarptığı iddia edilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova’da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemede, kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri tespit edildi. Başsavcılık, bölgedeki gemi trafiği ile ‘Arel 7’nin rotasını araştırırken, kazadan bir gün önce ve sonraki fotoğraflar da soruşturma dosyasına eklendi.

LİMANA YANAŞMA VE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Halit Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin İzmit limanına geldiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. 5 Ağustos’ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan geminin kaptanı C.T. ve mürettebatı, saat 04.17’de gemiden inip, baş kısmına giderek geminin detaylarını inceledi. Gemi üzerinde tespit edilen sürtme izlerinin olduğu belirlenirken, bu görüntüler ve fotoğraflar da soruşturma dosyasına dahil edildi.

KAPTANIN İFADESİ VE ARAMA ÇALIŞMALARI

C.T., Yalova’daki mahkemede verdiği ifadesinde, seyir halindeyken bir sarsıntı hissettiğini belirterek, “Marmara Adası’nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm” dedi. Arama çalışmaları ise Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Sahil Güvenlik ekipleri, Çanakkale tarafında çalışmalarını yoğunlaştırarak, X bir koltuk buldu ve bu koltuğun, Halit Yukay’ın teknesine ait olduğu belirlendi. Arama çalışmaları, deniz polisinin desteğiyle devam ediyor.