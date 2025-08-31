Gündem

H.Y. Uyuşturucu Nedeniyle Evi Yaktı

FETHİYE’DE BİR EV YANGINI YAŞANDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan H.Y., aile içindeki bir tartışmanın ardından evi ateşe verdi. İhbarın gelmesiyle birlikte bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.Y., olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

