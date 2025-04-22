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H.Y. Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

H.Y.’NİN YAKALANMASI

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla, cinayet suçundan dolayı 17 yıl hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sağladıkları titiz çalışmalar sonucunda önemli bir başarı elde etti. Ekiplerin düzenlediği başarılı operasyon neticesinde, “Kasten Öldürme” ve “Kadına Karşı Basit Yaralama” suçlarından toplamda 17 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. firari olarak yakalandı.

EMNİYETİN ÇALIŞMALARI

Yakalanan H.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak Sivas Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliğini sağlama hedefiyle 7 gün 24 saat görevde bulunmaya devam ettiklerini vurguladı. Yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen tüm başvuru, bildirim ve ihbarların büyük bir titizlikle değerlendirildiği kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

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