H100 Group AB, Bitcoin Fonunu Artırdı

FON SAĞLAMA DUYURUSU

İsveç merkezli sağlık teknolojisi firması H100 Group AB, Bitcoin rezervlerini artırmak amacıyla 10,6 milyon dolarlık yeni bir finansman sağladığını açıkladı. Bu durum, şirketin Nordic Growth Market borsasında işlem gören hisselerinin yüzde 45 oranında yükselmesine neden oldu. H100 Group AB, Bitcoin yatırım stratejisini genişletmek için başlattığı fon toplama turu sonrası hissesinde kayda değer bir artış yaşadı.

HİSSE DEĞERLERİNDEKİ ARTIS

Nordic Growth Market borsasında işlem gören H100 Group’un hisse senetleri, 101 milyon İsveç kronu tutarında 10,6 milyon dolarlık finansman haberinin etkisiyle, tek bir günde yüzde 45 değer kazandı. Şirket hisseleri gün sonunda 4,64 kron seviyesinden kapandı ve mayıs ayında Bitcoin stratejisini duyurmasının ardından elde edilen toplam getiri yüzde 280’e ulaştı. Toplanan fonun büyük kısmı hisse senedi ihracı yoluyla sağlandı; geri kalan kısım ise dönüştürülebilir tahviller ile temin edildi.

YATIRIM TURUNA KATILIMLAR

Bu yatırım turuna Bitcoin ekosisteminin önemli isimlerinden Adam Back öncülük ederken, UTXO Management gibi kripto odaklı yatırım firmaları ile Race Ventures Scandinavia ve Crafoord Capital Partners gibi İskandinav sermaye grupları da iştirak etti. Beş yıl vadeli ve faizsiz olarak yapılandırılan dönüştürülebilir tahviller, yatırımcılara hisse başına 1,75 kron fiyatından özkaynak dönüşümü fırsatı sunuyor.

BİTCOİN REZERV HEDEFİ

H100 Group, mevcutta sahip olduğu 13,95 Bitcoin’in yanı sıra, yaklaşık 67,1 Bitcoin daha satın alarak toplam rezervini 81,85 Bitcoin’e çıkarmayı planlıyor. Şirketin CEO’su Sander Andersen, sağlık hizmetlerine yönelik proaktif yaklaşımları ile Bitcoin felsefesinin bireysel özgürlük değerleri arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ön plana çıkarıyor. Dünya genelinde bilançolarına Bitcoin ekleyen halka açık şirket sayısının 126’ya ulaştığı, son üç hafta içerisinde 14 yeni şirketin de bu stratejiye katıldığı gözlemleniyor.