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Haaland’ın Sakatlık Süresi Açıklandı

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HAALAND’DAN ŞOK HABER

İngiltere Premier Lig’de Leicester City’yi ağırlayacak Manchester City için Erling Haaland’dan gelen haberler endişe veriyor. FA Cup çeyrek finalinde Bournemouth karşısında yaşadığı sakatlık sonrasında Haaland’ın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı açıklandı. Basın toplantısında soruları cevaplandıran Pep Guardiola, “Bu sezon sakatlık yaşayan tüm oyuncular ve Erling için çok üzgünüm. Bu yüzden en kısa zamanda iyileşmesini diliyorum. Doktorlar bana 5-7 hafta arasında bir süre olduğunu söylediler. Umarım sezon sonuna ve Kulüpler Dünya Kupası’na hazır olur.” şeklinde konuştu.

KRİTİK MAÇLARDA YER ALAMAYACAK

Eğer Erling Haaland’ın sakatlığı 5 hafta içinde geçerse, 10 Mayıs’taki Southampton maçına yetişebilecek. Ancak eğer sakatlığı 7 haftaya kadar uzarsa, bu durumda 17 Mayıs’taki F.A Cup finalinde forma giymesi tehlikeye girebilir. Manchester City, önümüzdeki 7 hafta içerisinde sırasıyla Leicester City, Manchester United, Crystal Palace, Everton, Nottingham Forest, Wolves, Southampton, Bournemouth ve Fulham takımlarıyla karşılaşacak.

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