Haaland Kritik Maçları Kaçırabilir

HAALAND’DAN GELEN ŞOK HABER

İngiltere Premier Lig’de Leicester City ile mücadele edecek olan Manchester City’de Erling Haaland ile ilgili üzücü bir gelişme yaşanıyor. FA Cup çeyrek finalinde Bournemouth ile oynanan maçta sakatlanan Haaland’ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı netleşti. Maç öncesi basın toplantısında gelen soruları yanıtlayan Pep Guardiola, “Bu sezon sakatlık yaşayan tüm oyuncular ve Erling için çok üzgünüm. Bu yüzden en kısa zamanda iyileşmesini diliyorum. Doktorlar bana 5-7 hafta arasında bir süre olduğunu söylediler. Umarım sezon sonuna ve Kulüpler Dünya Kupası’na hazır olur.” şeklinde ifadeler kullandı.

Eğer Erling Haaland, 5 hafta içinde sahalara geri dönerse 10 Mayıs’taki Southampton maçına hazırlanma fırsatı bulacak. Ne var ki, sakatlığının 7 haftaya yayılması durumunda, 17 Mayıs’taki F.A Cup finalinde oynama ihtimali tehlikeye girebilir. Manchester City, önümüzdeki 7 hafta içerisinde sırasıyla Leicester City, Manchester United, Crystal Palace, Everton, Nottingham Forest, Wolves, Southampton, Bournemouth ve Fulham ile karşılaşacak. Bu süreçte Haaland’ın eksikliği, takım için oldukça kritik bir durum oluşturuyor.